Il Comune di Ferrara ha ottenuto all’asta il marchio storico della Spal, dopo il fallimento avvenuto l’anno scorso, che coinvolse i proprietari Joe Tacopina e Marcello Follano. Il sindaco ha definito il marchio un elemento di identità e memoria della città. La decisione permette all’amministrazione di conservare il simbolo legato alla squadra di calcio. La procedura è stata conclusa con successo e il marchio ora appartiene al Comune.

Il Comune di Ferrara ha acquisito all'asta il marchio storico S.P.A.L., dopo il fallimento dello scorso anno sotto la proprietà di Joe Tacopina e Marcello Follano. L'acquisizione - avvenuta tramite un'offerta di 395mila euro - segna la fine del percorso avviato dall'amministrazione comunale già un anno fa per tutelare pubblicamente il nome, il simbolo e la storia. Il marchio, nelle varie declinazioni e comprensivo del nome storico e dello stemma tradizionale (il celebre «Ovetto»), torna così nella piena disponibilità della città. Questo patrimonio si unisce agli altri beni mobili, dotazioni sportive e i marchi «Stadio Paolo Mazza», «Accademia S. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Spal, il Comune di Ferrara si aggiudica all'asta il marchio storico. Il sindaco Fabbri: «Pezzo dell'identità e della memoria della città»

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