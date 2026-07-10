Enrico Pieranunzi, pianista jazz italiano nato nel 1949, ha fatto una battuta durante un’intervista, suggerendo di scrivere un brano intitolato “Cassoeula Blues” per Milano. Pieranunzi, noto per la sua carriera internazionale, ha anche ricordato di aver partecipato come turnista in un concerto di Ennio Morricone, sedendosi in platea in una serata. Nessun altro dettaglio o evento legato a questa dichiarazione è stato fornito.

"Potrei scrivere un brano per Milano, lo potrei intitolare “Cassoeula Blues”, perché no?". Ride divertito, rispondendo alla domanda, Enrico Pieranunzi, classe 1949, uno dei massimi pianisti jazz italiani, apprezzatissimo in tutto il mondo. Oggi il maestro sarà al Teatro di Corte della Reggia di Monza (ore 19,30 e 21,30) nell’ambito del festival “ Royal Summer Stage ”. In scena il suo storico trio, formato anche da Luca Bulgarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria, per il progetto “ Pieranunzi plays Morricone ”: un viaggio in chiave jazz tra le melodie senza tempo del grande compositore, da “Metti, una sera a cena” a “Nuovo Cinema Paradiso”, fino a “The Ecstasy of Gold”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maestro Pieranunzi . Io, turnista per Morricone una sera in platea per me

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Metti una sera a cena Ennio Morricone Tribute Piano & Cello Piano Bar

Notizie e thread social correlati

«È mio padre»: i figli di Ennio Morricone raccontano il Maestro delle colonne sonore da Oscar in un concerto a BergamoIl 19 febbraio 2027, presso la ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà un concerto dedicato al compositore recentemente scomparso, noto per le sue...

Leggi anche: "Love Morricone – Archi & Voci", omaggio al grande maestro al Teatro Francesco Cilea