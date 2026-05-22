È mio padre | i figli di Ennio Morricone raccontano il Maestro delle colonne sonore da Oscar in un concerto a Bergamo

Il 19 febbraio 2027, presso la ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà un concerto dedicato al compositore recentemente scomparso, noto per le sue colonne sonore premiate con Oscar. Alla guida dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena ci saranno i due figli del musicista, Andrea e Marco Morricone, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra musica, immagini e ricordi legati alla vita e alle opere del padre. L’evento rappresenta un omaggio al Maestro e alla sua carriera.

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IL CONCERTO. Il 19 febbraio 2027 alla ChorusLife Arena Andrea e Marco Morricone guidano un viaggio tra musica, immagini e memoria insieme all’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. Il 19 febbraio 2027 la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà «È mio padre – Morricone Dirige Morricone», il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita attraverso lo sguardo e la sensibilità dei suoi figli. Sul palco l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena diretta dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone come voce narrante. Con loro anche il Coro da Camera Ricercare Ensemble, la soprano Vittoriana De Amicis, il baritono Alessio Quaresima Escobar e la pianista Cecilia Grillo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «È mio padre»: i figli di Ennio Morricone raccontano il Maestro delle colonne sonore da Oscar in un concerto a Bergamo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La nipote di Ornella Vanoni canta «Senza fine» ai funerali Sullo stesso argomento “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone”, l’omaggio a Ennio da parte dei suoi figliROMA – “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone” è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui... Un viaggio sinfonico tra le più celebri colonne sonore: La Corelli celebra Ennio Morricone al Teatro VerdiLa nuova stagione “Trame Musicali 2026” prosegue il suo cammino con un evento di assoluto richiamo. È mio padre: i figli di Ennio Morricone raccontano il Maestro delle colonne sonore da Oscar in un concerto a BergamoIl 19 febbraio 2027 alla ChorusLife Arena Andrea e Marco Morricone guidano un viaggio tra musica, immagini e memoria insieme all’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. ecodibergamo.it L'Esorcista II - L'eretico è stato molto peggio di quanto potessi mai immaginare. Dolorosamente noioso, il film non ha letteralmente trama, Linda Blair non sa recitare e passa gran parte del suo tempo sullo schermo indossando vestiti larghi. reddit È MIO PADRE: MORRICONE DIRIGE MORRICONEÈ Mio Padre – Morricone Dirige Morricone è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui palcoscenici attraverso una prospettiva unica: quella dei suoi ... mentelocale.it