Un lupo si è avvicinato a una casa, tentando di entrare. Gli animali domestici sono stati presi di mira, con ripetuti avvistamenti di lupi nelle vicinanze delle abitazioni. Il sindaco ha lanciato un appello alla Regione per interventi urgenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o incontri diretti con gli animali selvatici. La presenza del predatore continua a preoccupare i residenti della zona.

di Sonia Fardelli Ancora episodi di predazione di animali d’affezione da parte dei lupi, avvistati di frequente vicino alle abitazioni. Una situazione che ha creato una certa apprensione negli abitanti, tanto che il sindaco Filippo Vagnoli ha scritto una lettera al presidente della Regione Toscana chiedendo azioni concrete a tutela dei cittadini, dei loro animali da compagnia e degli allevamenti. E il sindaco fa riferimento anche alla nuova normativa che in alcuni casi prevede misure di gestione della specie. "Ho colto l’occasione dell’ennesima segnalazione di una nostra cittadina, che si aggiunge alle molteplici comunicazioni già ricevute dall’amministrazione e trasmesse agli enti competenti, per riportare l’attenzione della Regione su questa problematica che si sta facendo sempre più importante nei nostri centri abitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lupo bussa alla porta di casa. Paura per gli animali domestici: appello del sindaco alla Regione

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