Nella mattina di giovedì 7 maggio, nella zona di Sofignano, un cane di piccola taglia è stato aggredito e portato via da un lupo. L’episodio è stato segnalato dal Comune, che ha invitato i cittadini a non lasciare incustoditi gli animali domestici. L’episodio è avvenuto in un’area abitualmente frequentata da residenti e in prossimità di spazi verdi. Nessuna vittima umana è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Vaiano (Prato), 8 maggio 2026 – Nella mattina di oggi, giovedì 7 maggio, nella zona di Sofignano, si è verificato un episodio che ha coinvolto un cane di piccola taglia, aggredito e portato via da un lupo. Le autorità competenti sono state immediatamente informate e hanno effettuato i primi accertamenti del caso. Il Comune invita la cittadinanza “a prestare attenzione, in particolare alla custodia degli animali domestici di piccola taglia, evitando di lasciarli incustoditi soprattutto nelle aree più vicine ai boschi e nelle ore serali o notturne”. "È importante affrontare situazioni come questa con attenzione e senso di responsabilità, senza...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupo aggredisce e porta via un cane, l’appello del Comune: “Non lasciate incustoditi gli animali domestici”

L'Attacco dei Lupi e la Difesa dell'Orso Una Battaglia Epica nella Foresta #animalieroi #avventure

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