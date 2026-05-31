La polizia ha fatto irruzione in una casa di un 22enne e ha trovato quasi due chili di droga. Nello specifico, sono stati sequestrati 1,763 chili di ketamina e una quantità di anfetamina. L’arresto è stato effettuato sul posto. La droga era nascosta all’interno dell’abitazione. Il giovane è stato portato in caserma e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Cremona, 31 maggio 2026 – La Polizia ha arrestato un 22enne residente in provincia di Cremona, trovato in possesso di quasi due chili di droga: 1,763 chili di ketamina — equivalenti a 3.500 dosi — e 111 pasticche di anfetamina del peso di 75,8 grammi. Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento compreso una macchina per il sottovuoto, e 1.700 euro in contanti. Il giudice ha convalidato l'arresto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, disponendo i domiciliari. Un maxi sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari è stato eseguito nell'ambito dell'operazione "Cagliostro", condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Bologna, coordinate dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La polizia bussa alla porta: a casa di un 22enne cremonese gli agenti trovano due chili di ketamina e anfetamina

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