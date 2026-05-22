Il look del giorno con la gonna asimmetrica che mette d'accordo tutti

Oggi si parla di moda e di come alcune tendenze si ripresentino in modo diverso rispetto al passato. In particolare, la gonna asimmetrica sta tornando sulle passerelle e tra le vetrine dei negozi, questa volta con un design più raffinato. La nuova versione si distingue per tagli obliqui, lunghezze laterali e orli irregolari, lasciando alle spalle le versioni più corte davanti e lunghe dietro degli anni Duemila. La ripresa di questa proposta sartoriale interessa chi cerca un capo versatile e originale.

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