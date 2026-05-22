Il look del giorno con la gonna asimmetrica che mette d'accordo tutti
Oggi si parla di moda e di come alcune tendenze si ripresentino in modo diverso rispetto al passato. In particolare, la gonna asimmetrica sta tornando sulle passerelle e tra le vetrine dei negozi, questa volta con un design più raffinato. La nuova versione si distingue per tagli obliqui, lunghezze laterali e orli irregolari, lasciando alle spalle le versioni più corte davanti e lunghe dietro degli anni Duemila. La ripresa di questa proposta sartoriale interessa chi cerca un capo versatile e originale.
E terni indecisi? La moda ha buone notizie per voi: la gonna asimmetrica è tornata di moda. Non quella corta davanti e lunga dietro, memoria di certi anni Duemila difficili da difendere, ma una versione più raffinata, costruita su tagli obliqui, lunghezze laterali e orli irregolari. Un modello che dà movimento, carattere e risolve il dilemma più comune della stagione: mini, midi o lunga? Come abbinare la gonna midi di jeans: 5 look chic a cui ispirarsi X Nel dubbio, tutte insieme. Dalle passerelle Primavera-Estate 2026 arrivano le idee look, che si affidano a silhouette fluide, scolpite o in pelle, pronte ad aprirsi a infinite possibilità di styling. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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