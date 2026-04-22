Con l’arrivo della nuova stagione, il modo di vestirsi si modifica, portando in primo piano capi più leggeri e freschi. Tra questi, spicca il tailleur in seta, che rinnova l’idea di divisa da ufficio con un tocco più elegante e adatto alle temperature più miti. La moda si adegua ai cambiamenti climatici, proponendo nuove interpretazioni dei classici, senza stravolgerli, ma adattandoli alle esigenze di una primavera che si avvicina.

Q uando le temperature cambiano le carte in tavola, la moda risponde. Con l’arrivo della nuova stagione, il guardaroba si rinnova: non tanto attraverso rivoluzioni radicali o capi inediti, quanto piuttosto riscoprendo i grandi classici in una versione più leggera, ariosa, primaverile. È il caso del tailleur. A variare, più che la struttura, sono i materiali e l’attitudine con cui viene indossato. Per la Primavera 2026 si punta sulla seta, scegliendola anche per il completo due pezzi con gonna e giacca. Un tessuto prezioso che, grazie a un fit rilassato, riesce a conciliare esigenze diverse: da un lato la praticità quotidiana, dall’altro un’eleganza più sofisticata.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il tailleur in seta che riscrive la divisa da ufficio

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