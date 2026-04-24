Emma la figlia di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sul red carpet con papà | look minimal con body nude

Durante l’evento di apertura a Milano del nuovo film, Luca Zingaretti era presente tra gli invitati e ha sfilato sul red carpet insieme alla figlia Emma, nata dal suo matrimonio con Luisa Ranieri. Emma ha scelto un look minimal con un body nude, mentre il padre ha partecipato alla serata come ospite. La presenza della famiglia sul tappeto rosso ha attirato l’attenzione dei presenti.

Luca Zingaretti era tra gli ospiti della prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2, sul cui red carpet ha voluto la figlia Emma, la primogenita nata dal matrimonio con Luisa Ranieri. Cosa ha indossato la 16enne per l'occasione?.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alla prima milanese del diavolo veste Prada 2 tante star, da Luca Zingaretti con la figlia Emma alle cantanti Clara, Mara Sattei, Nina ZilliIl sequel de Il diavolo veste Prada approda nella capitale italiana della moda: Milano ha ospitato la première nazionale del film, in uscita nelle... Luisa Ranieri e Isabella Ferrari al Bif&st: minimal contro mannishAl Bif&st – Bari International Film Festival, Luisa Ranieri e Isabella Ferrari arrivano così: senza eccessi ma con una presenza assordante. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il diavolo veste Prada 2, serata red carpet all’ultimo piano della Rinascente a Milano: chi c’era; Scicli – Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri sono tornati a Vigata | Le foto. Emma, la figlia di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sul red carpet con papà: look minimal con body nudeLuca Zingaretti era tra gli ospiti della prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2, sul cui red carpet ha voluto la figlia Emma, la primogenita nata dal ... fanpage.it Luca Zingaretti: età, ex moglie, la laurea, dove vive, il matrimonio con Luisa RanieriTra i volti più riconoscibili della televisione italiana, Luca Zingaretti ha costruito una carriera solida e stratificata, capace di attraversare teatro, cinema e fiction senza mai perdere una cifra s ... cineblog.it Chi preferisci come Commissario Claudio Bisio Luca Zingaretti #claudiobisio #LucaZingaretti #montalbano #unosbirroinappennino facebook