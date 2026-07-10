Un nuovo libro combina i sudoku con le scene di un crimine. In ogni pagina, i puzzle sono accompagnati da dettagli di un delitto da risolvere, creando una narrazione interattiva. Si tratta di un volume che invita i lettori a scoprire chi ha commesso l’omicidio analizzando i numeri e gli indizi presentati. Sono presenti ottanta enigmi, tutti collegati a un caso investigativo immaginario.

C’è chi quest’estate porterà in spiaggia un giallo e chi, invece, proverà a risolverne ottanta. Si chiama Murdoku ed è uno dei fenomeni editoriali più curiosi del momento: un libro che fonde la logica del sudoku con il fascino delle indagini investigative, trasformando ogni rompicapo in un vero caso di omicidio da risolvere. Dopo aver conquistato le classifiche internazionali e superato le 80.000 copie vendute in appena cinque settimane in Italia, il volume firmato da Manuel Garand si sta imponendo come uno dei passatempi più originali per chi ama mettere alla prova il proprio intuito. L’idea è tanto semplice quanto efficace. Invece di riempire una classica griglia con i numeri, il lettore deve ricostruire la scena del delitto attraverso una serie di indizi, collocando correttamente sospettati, stanze, oggetti, animali e altri elementi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il libro che trasforma ogni sudoku in una scena del crimine

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Sudoku challange n. 4

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Il libro che trasforma ogni sudoku in una scena del crimineOltre 80.000 copie vendute in cinque settimane per il rompicapo che mette il lettore nei panni di un detective. panorama.it

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