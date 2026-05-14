Da Roma a Foggia la scena del crimine diventa interattiva | apre l' installazione che ha stregato Mattarella

A Foggia è stata inaugurata nel pomeriggio l’installazione immersiva intitolata ‘Dentro la Scena del Crimine’. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori, tra cui una rappresentanza istituzionale. La struttura consente ai partecipanti di esplorare un ambiente ricostruito in modo interattivo, offrendo un’esperienza coinvolgente sulla scena di un crimine. La stessa installazione era stata precedentemente presentata a Roma, suscitando interesse tra gli appassionati del settore.

È stata inaugurata questo pomeriggio a Foggia l’installazione immersiva ‘Dentro la Scena del Crimine. Esperienza immersiva con la Polizia Scientifica’, progetto innovativo ospitato nell’ambito della manifestazione “La città che vorrei: una bussola per la legalità 2026”, promossa dall’Università. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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