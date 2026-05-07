stalking il libro che svela un crimine ordinario

Tra cronaca e speranza: “Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario” di Antonio Russo. C’è un filo che attraversa le cronache, le aule giudiziarie, le case, i telefoni, le vite: lo stalking, un crimine che si consuma spesso nel silenzio, nella ripetizione quotidiana di gesti che diventano persecuzione. Antonio Russo, criminologo e sociologo, sceglie di spezzare quel silenzio con un’opera che è insieme analisi, testimonianza e strumento di resistenza civile. Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno), con il patrocinio gratuito dell’A.S.I. – Associazione Sociologi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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