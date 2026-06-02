Torneo dei Rioni Il via domani | le sfide

Domani inizia il torneo dei Rioni, con le squadre di calcio dell’Alta Val di Bisenzio pronte a sfidarsi. L’ultima edizione, nel 2025, è stata vinta dal Montepiano. Le competizioni si svolgeranno nel corso delle prossime settimane, coinvolgendo diverse squadre rappresentative dei rioni della zona. La competizione prevede incontri tra le varie formazioni, senza indicazioni di date precise per ogni partita. La finalità è quella di determinare il rione campione dell’edizione in corso.

A trionfare, nel 2025, fu il Montepiano. E a distanza di quasi un anno, le squadre di calcio che rappresentano idealmente l’Alta Val di Bisenzio sono pronte a sfidarsi. Tutto pronto per l’edizione 2026 del " Torneo dei Rioni " di Vernio, che prenderà il via tra pochi giorni. La principale novità di questa edizione sarà l’inserimento della gara podistica "Attraverso il Verde della Val Bisenzio", organizzata dalla G.s.c. Battisti Vernio in occasione del cinquantesimo anniversario della società sportiva: la quarantasettesima edizione della corsa si svolgerà il 5 luglio prossimo e vedrà i partecipanti gareggiare indossando i colori dei cinque rioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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