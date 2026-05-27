Lo scorso anno, il Rione Bagnolo ha vinto il Torneo dei Rioni, battendo in finale il Fornacelle. La competizione si è svolta tra vari rioni, con la squadra di Bagnolo che ha conquistato il titolo dopo aver superato gli avversari nella fase conclusiva. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e si è conclusa con la premiazione dei vincitori. Il programma della nuova edizione è stato annunciato.

A trionfare, lo scorso anno, fu il Rione Bagnolo, che raccolse il testimone dal Rione Popolesco battendo in finale il Fornacelle. E tra non molto, i campioni di carica saranno chiamati a difendere lo scettro dagli assalti rivali: l’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Montemurlo partirà tra poco meno di un mese, ma il Comitato dei Rioni ha già provveduto ad ufficializzare il programma della manifestazione. Sette squadre sono pronte a darsi battaglia per il trofeo, con le partite si terranno come di consueto all’"Ado Nelli" di Oste, con la gara inaugurale fissata per il prossimo 15 giugno che vedrà sfidarsi Bagnolo e Popolesco. La sera successiva sarà la volta di Rione Oste - Rione Morecci, mentre il 18 giugno seguente giocheranno Rione Fornacelle e Rione Novello ed il 19 giugno toccherà a Popolesco – Rione Strada Mulino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo dei Rioni. Ecco il programma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiSabato 21 marzo si terrà al Palazzetto dello Sport “Fabrizio Meoni” il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni di Castiglione.

Torneo dei Rioni. Ecco le semifinaliIl torneo dei Rioni del 2026 sta per entrare nella fase più attesa, con le semifinali che si svolgeranno a partire dal 22 giugno.

Temi più discussi: Torneo dei Rioni. Ecco il programma; Palio dei Rioni, ecco i nomi caldi dei fantini e dei cavalli per i terzieri che si preparano alla sfida; Faenza, ecco le date ufficiali di tutte le manifestazioni del Palio del Niballo 2026; Torneo dei rioni: partenza il 5 giugno con San Rocco-Larciano.

Torneo dei Rioni. Ecco il programmaA trionfare, lo scorso anno, fu il Rione Bagnolo, che raccolse il testimone dal Rione Popolesco battendo in finale ... lanazione.it

Torneo dei Rioni. Ecco le semifinaliAd aprire l’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di calcio saranno i giovani della categoria juniores: si parte il prossimo 22 giugno, quando i Rossi di Santa Trinita sfideranno gli Azzurri di Santa ... lanazione.it