Quanto hanno giocato sin qui Sinner e Djokovic a Wimbledon? Il confronto delle ore in campo

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno oggi nella semifinale di Wimbledon 2026, sul Centre Court dell’All England Club. Finora, Sinner ha disputato due match, vincendone uno e perdendo l’altro, mentre Djokovic ha giocato tre incontri, vincendoli tutti. La partita tra i due sarà la prima volta che si affrontano in questa edizione del torneo. La semifinale determina chi accederà alla finale del terzo Slam dell’anno.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi nella seconda semifinale del torneo di Wimbledon 2026. Il numero 1 ed il numero 7 del seeding scenderanno in campo sul mitico Centre Court dell’All England Club per inseguire la qualificazione all’ultimo atto dei Championships, terzo Slam dell’anno e appuntamento clou della stagione sull’erba. La classifica, la carta d’identità ed i precedenti (6-5) indicano l’azzurro come il vero favorito della vigilia, anche se a gennaio fu Nole a spuntarla sul cemento di Melbourne nella semifinale degli Australian Open. La superficie potrebbe rendere più equilibrato il confronto, anche se Jannik potrebbe avere delle energie in più da spendere rispetto al 39enne di Belgrado nel caso in cui la partita dovesse andare per le lunghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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