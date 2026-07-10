Quanto hanno giocato sin qui Sinner e Djokovic a Wimbledon? Il confronto delle ore in campo

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno oggi nella semifinale di Wimbledon 2026, sul Centre Court dell’All England Club. Finora, Sinner ha disputato due match, vincendone uno e perdendo l’altro, mentre Djokovic ha giocato tre incontri, vincendoli tutti. La partita tra i due sarà la prima volta che si affrontano in questa edizione del torneo. La semifinale determina chi accederà alla finale del terzo Slam dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi nella seconda semifinale del torneo di Wimbledon 2026. Il numero 1 ed il numero 7 del seeding scenderanno in campo sul mitico Centre Court dell’All England Club per inseguire la qualificazione all’ultimo atto dei Championships, terzo Slam dell’anno e appuntamento clou della stagione sull’erba. La classifica, la carta d’identità ed i precedenti (6-5) indicano l’azzurro come il vero favorito della vigilia, anche se a gennaio fu Nole a spuntarla sul cemento di Melbourne nella semifinale degli Australian Open. La superficie potrebbe rendere più equilibrato il confronto, anche se Jannik potrebbe avere delle energie in più da spendere rispetto al 39enne di Belgrado nel caso in cui la partita dovesse andare per le lunghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

quanto hanno giocato sin qui sinner e djokovic a wimbledon il confronto delle ore in campo
© Oasport.it - Quanto hanno giocato sin qui Sinner e Djokovic a Wimbledon? Il confronto delle ore in campo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

Video Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

Quanto hanno giocato Cobolli e Zverev al Roland Garros? Il confronto delle ore in campoCobolli e Zverev hanno disputato rispettivamente circa 11 e 13 ore di gioco durante il torneo di Roland Garros.

Wimbledon, Sinner e Djokovic si allenano sul campo centraleOggi pomeriggio sul campo centrale di Wimbledon si sono allenati sia un tennista italiano che un suo avversario.

Temi più discussi: LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 piega un tenace giapponese e avanza ai quarti; L'autismo, la squalifica e... Tutto su Brooksby, prossimo avversario di Sinner a Wimbledon; LIVE Sinner-Struff 7-5, 7-6, 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 vola in semifinale per la terza volta; LIVE Sinner-Brooksby 6-4, 6-3, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: azzurro in crescita, c’è il pass per gli ottavi.

sinner quanto hanno giocato sinQuanto hanno giocato sin qui Sinner e Djokovic a Wimbledon? Il confronto delle ore in campoJannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi nella seconda semifinale del torneo di Wimbledon 2026. Il numero 1 ed il numero 7 del seeding ... oasport.it

sinner quanto hanno giocato sinSinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon, orario e quando giocano. La frecciata di Nole: Di Jannik non mi interessaJannik Sinner ha battuto Struff in tre set ed è tornato in semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha vinto una partita non semplice, segnata dal caldo ma ha saputo avere la meglio sul ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web