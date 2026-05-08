Djokovic al Foro Italico | I tennisti non hanno potere decisionale

Il tennista serbo ha commentato la situazione attuale nel mondo dello sport, affermando che i giocatori non hanno voce nelle decisioni che riguardano il circuito. La questione dei ricavi degli Slam è stata al centro del suo intervento, evidenziando come i professionisti fuori dalla top 100 fatichino a coprire le spese con il 15% dei ricavi destinato ai tennisti. La discussione si è svolta al Foro Italico, durante un evento dedicato al tennis.

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? Punti chiave Perché i tennisti ricevono solo il 15% dei ricavi degli Slam?. Come fanno i professionisti fuori dalla top 100 a coprire i costi?. Quali differenze separano i premi del tennis dai guadagni del calcio?. Chi gestisce realmente i milioni generati dai grandi tornei internazionali?.? In Breve Federazione Francese incassa 400 milioni di euro lasciando ai giocatori solo il 15%. Pospisil, Sabalenka e Sinner sostengono la necessità di una divisione equa dei proventi. Solo 873 tennisti nella storia ATP hanno superato il milione di dollari lordi. Un tennista eliminato al primo turno a Roma percepisce 21.285 euro per il team. Djokovic affronta il Foro Italico di Roma denunciando l’assenza di potere decisionale per i tennisti e la distribuzione iniqua dei ricavi che favorisce solo la cerchia ristretta dei primissimi del ranking.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Djokovic al Foro Italico: “I tennisti non hanno potere decisionale Notizie correlate Djokovic, test decisivo al Foro Italico: il rientro dopo l’infortunio? Cosa scoprirai Come influirà l'allenamento con Buse sulla decisione del debutto ufficiale? Quali segnali deve dare la spalla destra per permettere... Tennis: Primucci travolge Fumagalli e punta al Foro Italico? Cosa sapere Leonardo Primucci batte Filiberto Fumagalli 6-2 6-3 nella tappa open di Reggio Emilia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 al Foro Italico: quando giocano Sinner, Djokovic e Paolini e quanto costano i biglietti?; Djokovic risponde presente: partecipa agli Internazionali di Roma; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Djokovic show allo Young Village, che entusiasmo al Foro. Sinner arriva agli Internazionali e saluta i tifosi: fan in delirio al Foro Italico VIDEOJannik Sinner è arrivato agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è sbarcato al Foro Italico per tenere la sua prima ... ilgazzettino.it Da Paolini a Djokovic, fino a Basiletti: anche gli allenamenti al Foro diventano spettacoloNon soltanto i match di cartello, ora il pubblico del Foro non vuole perdersi neanche un allenamento. E anche sui campi secondari spuntano file chilometriche ROMA – Il Foro Italico è sempre stato un l ... tennisitaliano.it PAOLINI: “ERO NERVOSA, È STATO DIFFICILE” La verità dietro una vittoria non è sempre fatta di soli sorrisi. Jasmine Paolini supera l’esordio al Foro Italico, ma lo fa portando sulle spalle un carico invisibile: quello di chi non è più una sorpresa, ma una cert facebook Just another casual practice session at the Foro Italico #IBI26 | @atptour | @AlexZverev | @AndreyRublev97 x.com