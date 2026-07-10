Il Giubileo di Vasco per il 2027 a Roma | polverizzati 550mila biglietti il Komandante sfonda le porte
In meno di trenta minuti dall’apertura della vendita generale, sono stati venduti oltre 550.000 biglietti per i dieci concerti di Vasco Rossi programmati a giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti, disponibili anche in prevendita per i soci del fan club, sono andati esauriti in tempo record. Il cantante ha annunciato ufficialmente il suo evento, che si svolgerà nella capitale italiana.
Il Giubileo di Vasco Rossi è ufficialmente battezzato. Sono bastati meno di 30 minuti dall’apertura della vendita generale (dopo quella per il fan club) per polverizzare oltre 550mila biglietti destinati ai dieci concerti che, dal 6 al 25 giugno 2027, trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano. Data l’alta richiesta, l’organizzazione fa sapere che se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti, compatibilmente con le disponibilità dell’Olimpico. Una potenzialità che supera i posti disponibili. “Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, commenta Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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