Il Giubileo di Vasco per il 2027 a Roma | polverizzati 550mila biglietti il Komandante sfonda le porte

Notizia in breve

In meno di trenta minuti dall’apertura della vendita generale, sono stati venduti oltre 550.000 biglietti per i dieci concerti di Vasco Rossi programmati a giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti, disponibili anche in prevendita per i soci del fan club, sono andati esauriti in tempo record. Il cantante ha annunciato ufficialmente il suo evento, che si svolgerà nella capitale italiana.