Già venduti 550mila biglietti per il Giubileo di Vasco | 10 i concerti all’Olimpico di Roma nel 2027
In meno di 30 minuti sono stati venduti oltre 550.000 biglietti per i dieci concerti di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, programmati dal 6 al 25 giugno 2027. Questi eventi sono stati organizzati per festeggiare i 50 anni di carriera del cantante emiliano. La vendita ha riguardato la fase generale e riguarda tutte le date in programma.
Oltre 550mila biglietti venduti in meno di 30 minuti. Questo il risultato della vendita generale per il Giubileo di Vasco a Roma, i 1 0 concerti dello stadio Olimpico (dal 6 al 25 giugno) in programma nel 2027 per celebrare i 50 anni di carriera del rocker emiliano. “Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, commenta Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia. “La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così”. Il Komandante: “Sono un apripista”. Ancora una volta Vasco è l’apripista, inaugurando la... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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