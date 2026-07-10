Già venduti 550mila biglietti per il Giubileo di Vasco | 10 i concerti all’Olimpico di Roma nel 2027

Notizia in breve

In meno di 30 minuti sono stati venduti oltre 550.000 biglietti per i dieci concerti di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, programmati dal 6 al 25 giugno 2027. Questi eventi sono stati organizzati per festeggiare i 50 anni di carriera del cantante emiliano. La vendita ha riguardato la fase generale e riguarda tutte le date in programma.