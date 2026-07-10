Un ragazzo di 12 anni si è esibito nella hall di un locale dedicato alla musica, dove da anni si svolgono performance artistiche di alto livello. La sua esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico presente. La performance è avvenuta durante un evento organizzato da un’azienda specializzata in pavimenti, conosciuta per ospitare artisti e musicisti. Non sono stati riportati dettagli sulla natura dell’esibizione o sulla durata della performance.

E’ un grande ‘piccolo genio’ quello che si è esibito nella ‘hall della musica’ nella quale da alcuni anni la ditta "Maro Cristiani - Pavimenti d’autore" intrattiene il pubblico emozionandolo con performance artistiche di alto livello. Ma l’ultima esibizione ha lasciato senza parole i presenti, protagonista Szymon Goslinski, dodicenne pianista polacco. Per oltre un’ora le note preziose del pianoforte ‘Stenway & Sons’ hanno riempito la hall destando l’entusiasmo, misto a incredulità, dei presenti. Seduto al pianoforte un bambino di nazionalità polacca, nato nel 2014, già da due anni considerato a livello europeo un autentico genio della musica. Un percorso di strabilianti esibizioni che lo hanno portato a dominare e vincere già ventotto Gran Prix internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il genio 12enne che ha incantato la nostra città

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