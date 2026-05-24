Con lungimiranza 60 anni fa facevi questo progetto che ha cambiato la nostra città | il grazie a Berlusconi

Da monzatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sessant’anni fa è stato avviato un progetto edilizio, sociale e urbanistico che ha trasformato la città. Oggi, su quel sito, è stata posta una targa per ricordare l’iniziativa. Un riconoscimento che evidenzia come quell’intervento abbia avuto un impatto significativo nel mutare l’aspetto e la struttura urbana, influenzando anche aspetti sociali legati all’abitare e alla vita comunitaria. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti pubblici e cittadini.

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Una targa lì dove sessant’anni fa aveva preso forma quel progetto – edilizio, ma al tempo stesso sociale e urbanistico – che ha rivoluzionato il modo di intendere la città. Un progetto che è stato anche uno dei primi e dei più cari a Silvio Berlusconi, proprio perché costruito in quella Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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