Uno spettacolo che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano presenta una figura di una donna vestita di nero, con fuochi e fumo che escono dalle sue mani mentre sale sul palco. La performance dura circa tre minuti e include effetti visivi e scenografie particolari. La scena si svolge in un ambiente che richiama atmosfere magiche, con luci e elementi scenici studiati per creare un’atmosfera suggestiva.

Tempo di lettura: 3 minuti La stregone che sale, le fiamme nelle mani con tanto di fumo che usciva da due dei quattro ingressi alla Curva e sotto i simboli di Benevento, dietro lo sfondo nero con i cartoncini, una musica epica, quella dei Carmina Burana, e la voce narrante di Antonio Esposito che ha prestato le corde vocali a questa grande immagine e bisogna dire che l’effetto è stato garantito: sembrava fosse proprio lo stregone ad arringare la folla, finalmente numerosa, del Vigorito. Uno spettacolo assoluto, riconosciuto da tutti, anche al di fuori di Benevento, ripreso da pagine e televisioni, il modo migliore per salutare la Serie C e presentarsi in B.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Lo stregone, custode della nostra terra’: cosa c’è dietro lo spettacolo che ha incantato l’Italia

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