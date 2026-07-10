Il filo rosso che collega riarmo e genocidio di cui l’Ue è complice

Notizia in breve

Il 3 luglio ha segnato il trentesimo giorno di crisi nel paese, mentre in un'altra regione sono stati segnalati nuovi attacchi con vittime civili. In entrambi i casi, si sono verificati aumenti di tensione e violenze, senza che siano stati annunciati interventi ufficiali o risposte concrete. Le notizie indicano un proseguimento delle ostilità e una situazione di instabilità, con escalation di episodi violenti ai danni di popolazioni civili.