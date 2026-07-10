Il filo rosso che collega riarmo e genocidio di cui l’Ue è complice
Il 3 luglio ha segnato il trentesimo giorno di crisi nel paese, mentre in un'altra regione sono stati segnalati nuovi attacchi con vittime civili. In entrambi i casi, si sono verificati aumenti di tensione e violenze, senza che siano stati annunciati interventi ufficiali o risposte concrete. Le notizie indicano un proseguimento delle ostilità e una situazione di instabilità, con escalation di episodi violenti ai danni di popolazioni civili.
di Roberto Iannuzzi* Due eventi apparentemente slegati fra loro hanno caratterizzato i giorni scorsi. Il 3 luglio ha segnato mille giorni di crisi a Gaza, all’insegna di quello che numerose organizzazioni internazionali hanno definito un genocidio, tuttora in corso alla luce delle catastrofiche condizioni in cui versa la Striscia e del cessate il fuoco continuamente violato da Israele. Pochi giorni dopo, il 7 e l’8 luglio, si è svolto il vertice della Nato ad Ankara, incentrato sulla presunta urgenza del riarmo europeo in base a previsioni allarmistiche, quanto non corroborate, secondo cui la Russia potrebbe attaccare l’Europa entro qualche anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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