Durante un pomeriggio estivo a Fano, è emerso un mistero legato agli Arcani di Rennes-Le Chateau, un sito storico avvolto da leggende e supposizioni. La scoperta riguarda un luogo sospeso tra storia e mito, che ha attraversato i secoli. La notizia si aggiunge ai numerosi enigmi collegati a questo sito, noto per le teorie sul suo segreto nascosto. Non sono stati rivelati dettagli specifici sulle modalità di scoperta o sui contenuti trovati.

Fano, 08 luglio 2026 – Metti un pomeriggio di un’estate troppo calda a Fano e scoprire un «segreto», che ha attraversato i secoli, un «luogo sospeso tra storia e mito». Il contesto è quello di Passaggi Festival, la cornice quella dell’antica ex chiesa di San Francesco, l’organizzazione dell’Accademia degli Scomposti con il presidente Eros Manocchi e la mission per la diffusione del sapere, la valorizzazione del libero pensiero, a cavallo fra storia e contemporaneità. La regia dell’evento è di un brillante Egidio Senatore, autore e divulgatore, che pone l’accento sul senso del mistero nella sua duplice accezione: non solo da svelare quanto piuttosto da ri-velare nel suo significato esplicito e quello più segreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il filo rosso che lega Fano ai misteri degli Arcani di Rennes-Le Chateau

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