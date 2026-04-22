Le frontiere di Gaza rimangono in gran parte chiuse o aperte con interruzioni frequenti. Gli aiuti umanitari di ‘Music for Peace’ non sono ancora riusciti a raggiungere la popolazione locale, mentre i valichi di confine continuano a funzionare in modo discontinuo. La situazione di blocco e le restrizioni sugli spostamenti persistono, contribuendo a una crisi umanitaria che coinvolge migliaia di persone nella regione.

“I valichi sono ancora totalmente chiusi o aperti a singhiozzo. Gli aiuti di ‘Music for Peace’ non sono stati consegnati, alla faccia dei nostri governanti che dicevano che sarebbe bastata una telefonata per farli arrivare a destinazione e che la Global Sumud Flotilla era una buffonata perché non c’era bisogno di questo “. Questa la denuncia al governo italiano di Laura Boldrini, onorevole del PD, durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con i rappresentanti della Global Sumud Flotilla in partenza per il secondo viaggio verso Gaza. “Voglio ringraziare tre governi che hanno tenuto la schiena dritta, quello spagnolo, irlandese e...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gaza, Boldrini: Chi non sospende l'accordo con Israele è complice di genocidio

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