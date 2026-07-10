José Sebastiani, figlio di Amadeus ha annunciato l'uscita di Vengo dal Sud, ma non sarà lui a cantare il brano. Sui social è nata l'ironia su un possibile futuro a Sanremo José Sebastiani torna a far parlare di sé, questa volta lontano dal campo da calcio. Il figlio diciassettenne di Amadeus ha annunciato sui social l'uscita del suo primo progetto musicale, un singolo intitolato Vengo dal Sud, disponibile su tutte le piattaforme tra una settimana. L'annuncio ha subito acceso la curiosità dei fan, che inizialmente avevano pensato fosse lui l'interprete del brano. La realtà, però, è diversa e lo stesso José ha voluto fare chiarezza. Dal nuovo singolo Vengo dal Sud alla battuta su Sanremo: cosa è successo Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, José Sebastiani ha spiegato di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Amadeus.

© Movieplayer.it - "Il figlio di Amadeus farà un bellissimo Sanremo": da dove nasce il commento virale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dal SANREMO di Amadeus a quello di Conti

Notizie e thread social correlati

Papa Leone conquista TikTok con il trend “six-seven”, cos’è e da dove nasce il gesto virale che spopola tra i giovani – Il videoDurante un evento con un gruppo di cresimandi a Genova, il Papa ha eseguito il gesto “6-7”, diventato poi virale su TikTok.

Amadeus spegne le voci sulla partecipazione del figlio a Sanremo Giovani 2027Amadeus ha smentito sui social le voci riguardanti la partecipazione del figlio a Sanremo Giovani 2027.

Temi più discussi: Berlusconi difende Meloni: Trump mi ha infastidito. Loda Scotti, De Martino e corteggia Amadeus; Wolfgang Amadeus Mozart. Intervista a Roberto Roganti di Maria Teresa De Donato; Una Nessuna Centomila torna su Rai 1, ma senza Amadeus: ecco chi prenderà il suo posto; Amadeus rimpiazzato da Carlo Conti, Rai 1 si riprende Fiorella Mannoia (dopo il flop su Canale 5).

Jose Sebastiani lancia un brano ma resta un portiere, nessuna carriera nella musica per il figlio di AmadeusJosé Sebastiani ha annunciato che il 17 luglio uscirà il brano Vengo dal Sud in collaborazione con EMF e Prod. $even. In realtà, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo coltiva da tempo la passione ... fanpage.it

'Vengo dal Sud' è il titolo della canzone con la quale José Sebastiani, il figlio di Amadeus e di Giovanna Civitillo, entra nel mondo della musica. Il singolo sarà disponibile da venerdì prossimo, 17 luglio. Lo ha annunciato lo stesso José, 17 anni, portiere dell x.com

Amadeus, spunta il nome del figlio José a Sanremo 2027: parla il conduttoreIl figlio di Amadeus lancia un nuovo brano e c'è chi parla già di Sanremo 2027: ecco la reazione del conduttore sui social. donnaglamour.it

Mara Venier e la telenovela su Domenica In: la conferma e il no comment su Mammucari! reddit