Un'associazione ha consegnato cento turbanti alle donne in terapia oncologica nell'ospedale San Giovanni Battista. La donazione riguarda le pazienti del reparto di Oncologia ed Ematologia. I turbanti sono stati distribuiti gratuitamente per offrire un supporto pratico e simbolico alle donne durante il percorso di cura. L'iniziativa mira a migliorare il comfort e l'autostima delle pazienti in trattamento. La consegna si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Una donazione di cento turbanti per le pazienti del reparto di Oncologia ed Ematologia del San Giovanni Battista. È l’iniziativa portata avanti da Roberto Vissani, parrucchiere di San Severino Marche, capofila di un nutrito gruppo di volontari che hanno trovato il sostegno di diverse realtà del territorio folignate, tra cui Nuova Giacinti, Fulginium Viaggi, Cooperativa autonoleggi valle sud, Estetica Romina e Fratelli Di Biagio. Ad accoglierli la responsabile del reparto, la dottoressa Antonella Giglietti, insieme alle operatrici del nosocomio. Si tratta di foulard prodotti da un’azienda francese e realizzati in fibra di bamboo, un materiale simile alla seta, traspirante e in grado di mantenere la temperatura corporea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dono all’ospedale. Cento turbanti per le donne in terapia oncologica

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