Sabato, in occasione della Giornata dell’Arte, il liceo artistico Preziosissimo Sangue ha aperto le sue porte al pubblico, trasformandosi in un luogo di esposizione e sperimentazione. Tra le iniziative, è stato presentato un dono per la Terapia intensiva, intitolato “La poltrona nel nome di Marta”. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti e visitatori, creando momenti di condivisione e scambio culturale.

Sabato, nella Giornata dell’Arte, il liceo artistico Preziosissimo Sangue apre le porte al pubblico e si trasforma in uno spazio vivo di creatività, incontro e sperimentazione. E non solo: il liceo promuove una serie di eventi diffusi in diversi luoghi della città, trasformando l’Arengario in una sorta di Fuorisalone: qui verrà esposta la poltrona “ La sciura in viaggio “, realizzata dagli studenti nel nome della loro indimenticabile compagna, Marta Roncoroni. Partendo dalla sua scomparsa a soli 15 anni, ne hanno sviluppato un’idea: realizzare una poltrona comoda per i parenti dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva neurochirurgica. Da questa intuizione è nato un percorso creativo ed educativo che ha portato prima alla realizzazione di bozzetti, poi alla definizione di un progetto originale e oggi alla sua concreta realizzazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La poltrona nel nome di Marta. Un dono per la Terapia intensiva

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