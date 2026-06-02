Quattro studenti hanno incontrato il Presidente durante una cerimonia in via dei Fori Imperiali. Uno di loro ha consegnato un acquerello come dono simbolico. La parata celebra gli 80 anni del diritto di voto alle donne, con i giovani che hanno partecipato con entusiasmo. Il quadro rappresenta un momento di riconoscimento e memoria storica, portato avanti dai ragazzi durante l’evento ufficiale.

? Domande chiave Chi sono i quattro studenti che hanno incontrato il Presidente?. Cosa rappresenta l'acquerello consegnato durante la parata di via dei Fori Imperiali?. Come ha partecipato il Ministero per le Pari Opportunità a questo evento?. Perché la partecipazione dei giovani elettori è stata scelta per questa celebrazione?.? In Breve L'illustratrice Cinzia Leone ha curato l'acquerello commemorativo per l'evento.. La ministra Eugenia Roccella ha assistito alla consegna durante la parata.. Studenti Adriana, Assia, Federico e Letizia hanno rappresentato il passaggio generazionale.. L'iniziativa celebra gli ottant'anni del suffragio femminile avvenuti il 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voto alle donne: il dono degli studenti per i suoi 80 anni

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Commandos et légionnaires : marche ou crève pour l'uniforme

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