La FIFA ha squalificato per due partite il calciatore inglese Jarell Quansah, espulso durante l’ultima partita. La sanzione gli impedirà di scendere in campo nelle prossime due gare, inclusa l’eventuale semifinale. La decisione è stata comunicata dalla Commissione Disciplinare, che ha motivato la squalifica con il comportamento durante il match. Quansah salterà così le partite successive, salvo eventuali modifiche.

La Commissione Disciplinare della FIFA ha inflitto la seguente sanzione al calciatore della nazionale inglese Jarell Quansah, espulso con cartellino rosso diretto durante la partita della Coppa del Mondo FIFA 2026™ tra Messico e Inghilterra, disputata il 5 luglio 2026 allo Stadio di Città del Messico:, Squalifica di due partite per violazione dell'articolo 14 del Codice Disciplinare FIFA., La squalifica sarà scontata nelle prossime partite della nazionale inglese alla Coppa del Mondo FIFA 2026™, in conformità con quanto previsto dall'articolo 69 del Codice Disciplinare FIFA. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, Quansah squalificato due partite: salta l'eventuale semifinale

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