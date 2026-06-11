Sparizioni forzate e il resto Messico da cartellino rosso

Da cms.ilmanifesto.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un enorme striscione è stato steso dall’alto della Estela de Luz, il monumento dedicato al bicentenario dell’indipendenza, rivolto verso Città del Messico e oltre. L’installazione, visibile dalla città, richiama l’attenzione su questioni di sparizioni forzate e violazioni dei diritti umani nel paese. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, né dichiarazioni ufficiali, ma l’immagine si presenta come un messaggio visivo forte e diretto.

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