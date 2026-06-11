sparizioni forzate e il resto messico da cartellino rosso

Un enorme striscione è stato steso dall’alto della Estela de Luz, il monumento dedicato al bicentenario dell’indipendenza, rivolto verso Città del Messico e oltre. L’installazione, visibile dalla città, richiama l’attenzione su questioni di sparizioni forzate e violazioni dei diritti umani nel paese. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, né dichiarazioni ufficiali, ma l’immagine si presenta come un messaggio visivo forte e diretto.

Mondiali Edith Olivares (Amnesty International): «Vogliamo approfittare di questa attenzione mediatica per mostrare ciò che accade da queste parti sul piano dei diritti umani, sociali e ambientali» Mondiali Edith Olivares (Amnesty International): «Vogliamo approfittare di questa attenzione mediatica per mostrare ciò che accade da queste parti sul piano dei diritti umani, sociali e ambientali» Dall’alto della Estela de Luz, il monumento eretto per celebrare il bicentenario dell’indipendenza messicana, un enorme striscione guarda Città del Messico e il mondo. «Anche questo è in gioco», recita. Sotto, una lista di rivendicazioni che incrina la narrazione ufficiale del paese chiamato a inaugurare i Mondiali di calcio 2026: «Migrazione con dignità», «Giustizia ambientale», «Stop alle armi», «Giustizia per i desaparecidos», «Le persone prima del commercio». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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