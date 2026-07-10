Una lite in casa a Loreto si è trasformata in un episodio di violenza con un morto. La vittima, una donna, è stata colpita mortalmente dall’ex compagno durante l’alterco. L’uomo ha poi ammesso di aver minacciato di non far vedere più il figlio alla donna. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Loreto (Ancona), 10 luglio 2026 – Una lite in casa in apparenza come tante, degenerata nel sangue nel giro di pochi minuti: è la notte terribile di Loreto. Giovedì sera poco dopo le 22, Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, è stata uccisa a coltellate, almeno venti all’addome e alle gambe, tra le mura domestiche. Per il delitto è finito in carcere il convivente, Sami Khemaies, tunisino di 39 anni, che dopo l’omicidio è andato a consegnarsi ai carabinieri. I due, ormai separati, continuavano a vivere insieme sotto lo stesso tetto. È stato lo stesso Khemaies, invece di darsi alla fuga, a decidere di costituirsi. Nel cuore della notte ha raggiunto la caserma di Loreto, ma, considerandola erroneamente chiusa, ha proseguito la sua folle camminata fino a quella di Porto Recanati, dove si è consegnato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il delirio del killer di Luigia: “Minacciava di non farmi vedere più mio figlio”

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