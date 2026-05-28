L’Inter sta cercando di rinforzare la rosa con un acquisto importante, concentrandosi su un centrocampista chiamato Palestra, per rispondere alle richieste dell’Atalanta. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche sulla possibile partenza di Dumfries, che potrebbe lasciare la squadra. La società sta valutando le mosse da compiere in vista della finestra di mercato.

Tottenham, virata su Robertson! Accordo verbale raggiunto: Juventus ormai lontanissima Gullit: «Mi fa male che l’Italia non si sia qualificata al Mondiale. Per la sua storia il Milan deve giocare sempre in Champions» Pellegatti in esclusiva a Milannews24: «Per il futuro credo che il Milan debba riorganizzare tutto. Xavi non credo che venga. Piace questo Glasner.» Iraola lascia il Bournemouth: «Penso di essermela goduta. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione» Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. Come è andata la sua avventura in Olanda Gullit: «Mi fa male che l’Italia non si sia qualificata al Mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’Inter va all-in su Palestra: lo sforzo per soddisfare le richieste dell’Atalanta, con l’ombra di Dumfries

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INTER, TUTTO SU PALESTRA: O LUI O SOLUZIONI INTERNE

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