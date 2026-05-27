Sport a tutte le età Cesena accoglie gli atleti over 65 di Spagna e Portogallo per un fine settimana di giochi sportivi

A Cesena si sono svolti giochi sportivi dedicati agli atleti over 65 provenienti da Spagna e Portogallo. Durante il fine settimana, le persone più anziane hanno partecipato a diverse discipline sportive, condividendo momenti di attività fisica e socializzazione. L’evento ha visto la presenza di atleti di varie nazionalità, riuniti per una serie di competizioni e incontri sportivi.

A Cesena lo sport diventa linguaggio universale, occasione di incontro e strumento di inclusione sociale. Dopo la partecipazione della delegazione cesenate over 65 agli appuntamenti internazionali ospitati a marzo in Spagna e Portogallo, ora sarà la città romagnola ad accogliere la fase. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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