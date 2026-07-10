I Concerti in Basilica 2026 approdano, come da tradizione nel periodo più caldo dell’estate, sull’Isola d’Oro. Dopo i grandi successi delle due prime date, da tutto esaurito, con Mario Biondi e In Memoriam, la Basilica Patriarcale di Aquileia cede il palcoscenico alla Basilica di Sant’Eufemia di Grado, dove ad inaugurare la stagione sarà il Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia, diretto da Fabiana Noro. Accompagnati al pianoforte da Matteo Di Bella, i giovani cantori si esibiranno in un programma decisamente particolare, che affianca la musica alla poesia: infatti tutti i brani – inseriti nel programma intitolato “Visioni Sonore” – sono in realtà testi poetici trasformati in canto, in tempi recenti o meno. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Il Coro Giovanile Regionale FVG ospite della Basilica di Sant’Eufemia a Grado. 14 luglio

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