Il Coro Giovanile Regionale FVG ospite della Basilica di Sant’Eufemia a Grado 14 luglio

Da udine20.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Coro Giovanile Regionale FVG si esibisce nella Basilica di Sant’Eufemia a Grado il 14 luglio. L’evento rientra nella serie di concerti in Basilica 2026, che si svolgono ogni estate sull’Isola d’Oro. La partecipazione del coro si inserisce in un calendario di appuntamenti musicali che attirano pubblico da diverse parti della regione. La serata prevede l’esecuzione di brani corali, con un pubblico che si raccoglie all’interno della chiesa.

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I Concerti in Basilica 2026  approdano, come da tradizione nel periodo più caldo dell’estate, sull’Isola d’Oro. Dopo i grandi successi delle due prime date, da tutto esaurito, con Mario Biondi e In Memoriam, la Basilica Patriarcale di Aquileia cede il palcoscenico alla  Basilica di Sant’Eufemia di Grado, dove ad inaugurare la stagione sarà il  Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia, diretto da  Fabiana Noro. Accompagnati al pianoforte da  Matteo Di Bella, i giovani cantori si esibiranno in un programma decisamente particolare, che affianca la musica alla poesia: infatti tutti i brani – inseriti nel programma intitolato  “Visioni Sonore”  – sono in realtà testi poetici trasformati in canto, in tempi recenti o meno. 🔗 Leggi su Udine20.it

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