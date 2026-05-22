Azione U30 Fvg e il futuro della rete centrista giovanile

I rappresentanti under 30 del partito hanno condiviso il Piano Scuola di Azione durante una trasmissione online condotta da un noto streamer centrista. Il piano, elaborato nel 2025, mira a promuovere iniziative nel settore dell’istruzione. Nonostante le sfide nel portare avanti proposte a livello nazionale, i giovani appartenenti alla categoria under 30 si sono impegnati a portare avanti questa tematica, che finora ha ricevuto poche attenzioni nel dibattito pubblico.

I referenti under 30 del partito hanno esposto il Piano Scuola di Azione presso i Canali di Armando Dicone (streamer centrista); il piano è stato realizzato nel 2025 e nonostante la difficoltà di fare breccia a livello nazionale, i giovani Under30 vogliono intestarsi questo tema poco dibattuto e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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