Grado riapre la Basilica di Sant’Eufemia | nuovi orari e regole

A Grado, la Basilica di Sant’Eufemia riapre con nuovi orari e regole per i visitatori. I turisti dovranno rispettare specifici protocolli di ingresso, mentre i controlli tecnici sono stati coordinati con la Soprintendenza per garantire la sicurezza e la conservazione del sito. Le modifiche riguardano anche le modalità di accesso e le eventuali limitazioni, in modo da assicurare un’esperienza rispettosa dell’ambiente e del patrimonio culturale.

? Cosa scoprirai Quali nuove regole dovranno rispettare i turisti per entrare?. Come sono stati coordinati i controlli tecnici con la Soprintendenza?. Chi ha lavorato per ripristinare gli arredi della Basilica?. Perché le visite turistiche saranno sospese durante le celebrazioni?.? In Breve Riapertura prevista per mercoledì 6 maggio 2026 dopo i controlli tecnici.. Orario continuato dalle 7.30 alle 19 per fedeli e visitatori.. Visite turistiche sospese durante le celebrazioni liturgiche per garantire il silenzio.. Collaborazione tra Parrocchia, maestranze comunali e Soprintendenza per la sicurezza.. La Basilica di Sant’Eufemia riapre al culto e alle visite mercoledì 6 maggio 2026 dopo i necessari controlli tecnici effettuati con la Soprintendenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grado, riapre la Basilica di Sant’Eufemia: nuovi orari e regole Notizie correlate Grado, riapre il nuovo Despar: più spazio e 30 nuovi posti di lavoro? Cosa sapere Riapre il Despar di Viale Europa Unita a Grado dopo la ristrutturazione totale. Il valore della memoria, intitolata al maresciallo Azzolina la caserma di Sant’Eufemia d’AspromonteLa nuova sede della stazione e del nucleo forestale carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte è stata intitolata al maresciallo capo Pasquale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Grado, la Basilica di Santa Eufemia chiude dal 4 al 7 maggio; Gerace, la Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta riapre al culto dopo la messa in sicurezza sismica: Mons. Oliva e il Nunzio Apostolico celebrano la restituzione alla comunità. Maltempo a Pisa, un fulmine ha colpito la basilica di San Pietro a Grado. Incendiata una traveIn Toscana un fulmine caduto durante un nubifragio ha colpito la basilica di San Pietro apostolo a Grado, vicino a Pisa. C'è stato un principio di incendio spento dai vigili del fuoco, ma una trave è ... rainews.it