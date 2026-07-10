Nella giornata di ieri è stata comunicata la morte di Bonnie Tyler. La cantante è deceduta in modo improvviso in un ospedale in Portogallo, dove si trovava per una malattia in cura. La famiglia e lo staff hanno espresso il loro dolore attraverso una nota ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze della scomparsa o sulla malattia. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcune celebrità.

Nella giornata di ieri, i rappresentanti di Bonnie Tyler hanno reso nota la scomparsa della cantante: «La famiglia e lo staff di Bonnie sono profondamente addolorati nell’annunciare che Bonnie è venuta a mancare inaspettatamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura». L’attore Kevin Bacon ha voluto renderle omaggio in una dichiarazione rilasciata a EW, in cui l’ha definita «una delle grandi voci del rock». Ha poi ricordato l’indelebile contributo dell’artista alla colonna sonora del cult movie Footloose con il brano Holding Out For a Hero -arrivato al 34° posto della Billboard Hot 100 – che ha contribuito a valorizzare una delle scene più iconiche del film del 1984: «Non riesco a immaginare una gara tra un pollo e un trattore accompagnata da un’altra canzone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il cordoglio delle celebrità per la scomparsa di Bonnie Tyler, da Kevin Bacon a Catherine Zeta-Jones

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Bonnie Tyler Honored w/ Heartfelt Tribute From Catherine Zeta-Jones After Singers Death at 75

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