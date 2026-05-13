Roma continua ad attirare celebrità internazionali e questa volta sembra aver conquistato anche Michael Douglas e sua moglie, Catherine Zeta-Jones. Secondo quanto si apprende, lei avrebbe regalato al marito un attico dal valore elevato, situato in una zona con vista su San Pietro. La coppia sarebbe dunque tra i recenti personaggi famosi ad aver deciso di stabilirsi nella capitale italiana.

Roma continua ad affascinare le grandi star internazionali e, questa volta, a lasciarsi conquistare sarebbero stati Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. La coppia hollywoodiana avrebbe deciso di mettere radici nella Capitale acquistando un attico di lusso nel pieno centro storico. Secondo le indiscrezioni arrivate dal Mail on Sunday, sarebbe stata proprio Catherine Zeta-Jones a fare questo regalo speciale al marito: una residenza esclusiva a pochi passi da Piazza Navona, all’interno di uno storico palazzo romano. Un colpo di fulmine nato durante una visita privata fatta nei mesi scorsi e trasformato poi in un investimento milionario. In questi giorni i due attori sarebbero tornati a Roma non per vacanza, ma per seguire da vicino i lavori di ristrutturazione della nuova casa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Michael Douglas stregato da Roma: la moglie Catherine Zeta-Jones gli regala un attico milionario con vista su San Pietro

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