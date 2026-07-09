Catherine Zeta Jones ricorda la cugina acquisita Bonnie Tyler | È stata parte della mia vita donna straordinaria

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Catherine Zeta Jones ha ricordato Bonnie Tyler, la voce del brano Total Eclipse of the Heart morta a 75 anni. Tra loro un rapporto anche familiare, dal momento che il marito della cantante, Robbie Sullivan, è il cugino dell'attrice: "Una donna straordinaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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