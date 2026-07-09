Catherine Zeta Jones ricorda la cugina acquisita Bonnie Tyler | È stata parte della mia vita donna straordinaria

Catherine Zeta Jones ha ricordato Bonnie Tyler, la voce del brano Total Eclipse of the Heart morta a 75 anni. Tra loro un rapporto anche familiare, dal momento che il marito della cantante, Robbie Sullivan, è il cugino dell'attrice: "Una donna straordinaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Catherine Zeta Jones: un attico per Michael Douglas, il dolce regaloRecentemente, Catherine Zeta Jones e Michael Douglas si sono trasferiti a Roma, dove hanno acquistato un attico nella zona di Piazza Navona.

Temi più discussi: Catherine Zeta-Jones nel 1999 aveva il castano di chi stava per diventare indimenticabile; Entrapment | Thriller | La7Cinema Gratis per tutti; ATALANTA-BOLOGNA 0-1 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 Sean Penn (HSNB9A1bDc); Televisione: palinsesti Sky 2026-27. Tornano 883, Ligas e BarLume. Novità Il sospetto e Fuori menù.

Marina Diamandis e Catherine Zeta-Jones reddit

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