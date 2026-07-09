Catherine Zeta Jones ricorda la cugina acquisita Bonnie Tyler | È stata parte della mia vita donna straordinaria
Catherine Zeta Jones ha ricordato Bonnie Tyler, la voce del brano Total Eclipse of the Heart morta a 75 anni. Tra loro un rapporto anche familiare, dal momento che il marito della cantante, Robbie Sullivan, è il cugino dell'attrice: "Una donna straordinaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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La 56enne Catherine Zeta-Jones custodiva gelosamente una fotografia scattata la notte prima del suo matrimonio. Nell’immagine, appare accanto alla leggendaria cantante Bonnie Tyler, sua connazionale con cui condivideva con orgoglio le sue radici gallesi facebook
Marina Diamandis e Catherine Zeta-Jones reddit
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