A Reggio Emilia, crescono le richieste di annullare il concerto previsto con Kanye West. Politici e associazioni hanno espresso opposizione, creando pressione sul comune, che ha risposto con un appello ufficiale. La decisione finale sulla manifestazione musicale è ancora in fase di valutazione. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e ha sollevato discussioni tra cittadini e istituzioni. La data dell’evento e le eventuali conseguenze non sono state ancora comunicate ufficialmente.

Il concerto di Kanye West in programma il 18 luglio all’Hellwatt festival di Reggio Emilia dovrebbe essere uno dei pochi confermati del suo tour internazionale. Dovrebbe, perché nelle ultime settimane si sono intensificate le pressioni nei confronti delle istituzioni pubbliche a cui è stato chiesto di seguire l’esempio di Regno Unito, Francia, Svizzera e Polonia, che hanno cancellato i concerti di West o gli hanno addirittura negato il visto per entrare nel paese. Le ragioni sono legate alle dichiarazioni antisemite e filonaziste espresse da West nell’ultimo anno, che il rapper ha provato poi a rinnegare con alcune scuse tardive e raffazzonate.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West

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