Dopo settimane di discussioni, è stato ufficializzato il concerto di Kanye West, noto anche come Ye, che si terrà il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. La data è stata confermata dopo le polemiche che si erano sviluppate nelle settimane precedenti.

Dopo le polemiche delle scorse settimane, è confermato il concerto di Kanye West – oggi conosciuto come Ye – il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Lo rendono noto gli organizzatori, annunciando che i biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Vivaticket. “I fan sanno che Ye sta preparando uno show immersivo senza precedenti, che porterà Reggio Emilia e tutta l’Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali. La RCF Arena, gestita da C.Volo S.p.A., con capienza 103 mila persone, è già stata negli ultimi anni il palcoscenico di grandi produzioni internazionali ospitando artisti come Harry Styles, Rammstein e ACDC.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kanye West, confermato il concerto a Reggio Emilia

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L’Anpi di Reggio Emilia protesta contro il concerto di Kanye West

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