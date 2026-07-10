Il Comune non ha eseguito interventi di manutenzione su un cimitero locale, lasciando il muro di recinzione in condizioni precarie e con crepe visibili. Le piante crescono in modo incontrollato, occupando gran parte dell’area. La situazione riguarda un luogo di sepoltura di una comunità residente, che denuncia il mancato intervento sull’area di rispetto e decoro del sito. Non ci sono stati interventi di manutenzione o riparazione recenti.

Muro pieno di crepe, piante che hanno colonizzato, per così dire, una buona parte dell’area. E’ una questione di decoro, soprattutto per un luogo particolare, dove riposano i cari di chi abita in quella zona. Stiamo parlando del cimitero di San Andrea di Compito, nel territorio di Capannori. "Specialmente per quanto riguarda la "parte vecchia" ma con strascichi anche sul nuovo – affermano gli abitanti del paesino famoso per le camelie, con la mostra sul famoso fiore conosciuta a livello internazionale. Una bella vetrina, senza dubbio, per chi arriva, per i turisti, con notevoli occasioni per pubblicizzare il territorio. Tutto ok, per carità, ne siamo felici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Comune si è dimenticato dei nostri morti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Beach Romance Shattered By A Terrible Secret… | Safe Harbour (2007)

Notizie e thread social correlati

Aeroporti, il popolo silenzioso (troppo spesso dimenticato) che rende possibili i nostri viaggiOgni giorno, i lavoratori degli aeroporti sono già al lavoro quando arriviamo, preparano i controlli, gestiscono i gate e monitorano i voli.

Leggi anche: I morti di Amendolara sono il sintomo di un’Italia che ha dimenticato troppo in fretta la propria storia

Temi più discussi: Abbiamo portato le piante dove il Comune si è dimenticato di metterle; Il Comune si è dimenticato dei nostri morti; Quant'è buono il Pollo alla Civitonica, piatto contadino quasi dimenticato; Alberto Franchetti: il ritorno di un protagonista dimenticato.

Il Comune si è dimenticato dei nostri mortiMuro pieno di crepe, piante che hanno colonizzato, per così dire, una buona parte dell’area. E’ una questione di ... lanazione.it

Il vero sviluppo non si misura soltanto da ciò che siamo capaci di realizzare, ma da quanto sappiamo custodire la dignità di ogni persona e farci prossimi a chi è più fragile, povero e dimenticato. - X x.com

Ancona, via Monte Venanzio, buche da paura: Il Comune si è dimenticato di noiANCONA - La nostra non sarà una via di comunicazione tra le più importanti e trafficate del capoluogo, ma anche noi abbiamo diritto ad avere un minimo di servizi da parte del Comune. La strada è ... corriereadriatico.it