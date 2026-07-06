Aeroporti il popolo silenzioso troppo spesso dimenticato che rende possibili i nostri viaggi
Ogni giorno, i lavoratori degli aeroporti sono già al lavoro quando arriviamo, preparano i controlli, gestiscono i gate e monitorano i voli. Sono spesso invisibili finché non si fermano, come accaduto durante recenti scioperi, che hanno causato cancellazioni e disagi. La loro presenza silenziosa permette a milioni di viaggiatori di partire e arrivare senza problemi, ma vengono ricordati solo quando mancano.
C’è un popolo di lavoratori dei quali ci si accorge soltanto quando scioperano. Ogni volta che ci rechiamo in aeroporto per un viaggio, loro sono già lì da ore: in estate, inverno, con il sole, la pioggia o la neve, eseguono controlli, fanno funzionare le macchine che smistano i bagagli, instradano o ripuliscono gli aeroplani e, se sono state segnalate avarie o malfunzionamenti, gli specialisti, tecnici certificati, se ne prendono cura. Una regola del trasporto aereo dice, infatti, che se un aeroplano vola produce reddito; se resta fermo, genera soltanto costi. E questo significa che non c’è mai tempo da perdere. Non parliamo degli equipaggi, bensì di tutte le altre figure per le quali l’aeroporto è il posto di lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it
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