aeroporti il popolo silenzioso troppo spesso dimenticato che rende possibili i nostri viaggi

Notizia in breve

Ogni giorno, i lavoratori degli aeroporti sono già al lavoro quando arriviamo, preparano i controlli, gestiscono i gate e monitorano i voli. Sono spesso invisibili finché non si fermano, come accaduto durante recenti scioperi, che hanno causato cancellazioni e disagi. La loro presenza silenziosa permette a milioni di viaggiatori di partire e arrivare senza problemi, ma vengono ricordati solo quando mancano.