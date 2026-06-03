Due persone sono morte in un incidente avvenuto ieri ad Amendolara, in Calabria. La tragedia ha coinvolto un’auto e un motorino, con un bilancio di due vittime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare i feriti. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti.

Ci sono momenti in cui un Paese è costretto a guardarsi allo specchio, anche quando lo specchio restituisce un’immagine che non vorremmo vedere. Le fiamme di Amendolara, che hanno inghiottito quattro giovani migranti intrappolati in un’auto, è uno di quei momenti. È una ferita aperta che non si può coprire con la retorica, né archiviare come episodio isolato. Piuttosto pare essere il sintomo di qualcosa di più profondo, più antico, più radicato: un’Italia che ha smesso di vedere gli esseri umani che lavorano nei suoi campi, che raccolgono la sua frutta, che reggono pezzi interi della sua economia. Un’Italia che ha dimenticato troppo in fretta la propria storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - I morti di Amendolara sono il sintomo di un’Italia che ha dimenticato troppo in fretta la propria storia

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