Il club dei nipoti cresce così Rania di Giordania annuncia la seconda gravidanza della figlia

Con una bellissima foto scattata in penombra la regina Rania ha annunciato sui social che la famiglia reale di Giordania si sta preparando ad accogliere un nuovo membro. La sovrana e il re Abdallah diventeranno presto nonni per la terza volta, visto che la figlia, la principessa Iman, è in attesa del secondo figlio. Dall’immagine condivisa emerge chiaramente che la gravidanza è ormai agli ultimi mesi e che il parto è previsto entro la fine dell’estate. “Il club dei nipoti sta crescendo e non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e per Amina, che presto diventerà sorella maggiore” ha scritto la regina nel messaggio che accompagna lo scatto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Con un dolcissimo post, la regina Rania di Giordania ha annunciato su Instagram la seconda gravidanza della figlia ImanLa regina Rania ha condiviso su Instagram un messaggio in cui annuncia che la figlia Iman è in attesa del secondo bambino.

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