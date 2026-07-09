La regina Rania di Giordania annuncia sui social la seconda gravidanza della figlia Iman con una foto e un messaggio | Il club dei nipoti continua a crescere

Da vanityfair.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La figlia della regina di Giordania aspetta il secondo figlio. La notizia è stata comunicata sui social con una foto e un messaggio. La regina ha scritto: «Il club dei nipoti continua a crescere». La gravidanza riguarda la figlia Iman, che presto avrà un nuovo bambino, e la sorella maggiore Amina.

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«Una nuova gioia sta arrivando. Congratulazioni a Iman e a Jameel, e alla mia cara Amina, che presto diventerà la sorella maggiore. Che Dio ti protegga, custodisca il tuo cammino e riempia la tua vita di ogni bene, Signore. Il club dei nipoti continua a crescere e non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e per la piccola Amina, che si prepara a vivere questa meravigliosa avventura da sorella maggiore!». Ad annunciare emozionata la seconda gravidanza della figlia Iman è stata la regina Rania di Giordania che, come è tradizione ormai, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto della figlia nuovamente incinta accompagnata da questo messaggio di gioia che coinvolge tutta la famiglia reale hashemita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La regina Rania di Giordania annuncia sui social la seconda gravidanza della figlia Iman con una foto e un messaggio: «Il club dei nipoti continua a crescere»
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