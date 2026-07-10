Il Club Arezzo guarda al futuro | nuovo Consiglio Direttivo nell' anno del decennale e della seconda stagione in Serie B

Il club Arezzo Volleyball ha annunciato il nuovo Consiglio Direttivo. La nomina avviene mentre la squadra si prepara alla seconda stagione consecutiva in Serie B. La società festeggia anche il decennale dalla fondazione. La comunicazione è stata diffusa tramite i canali ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei nuovi membri del Consiglio. La squadra si appresta a riprendere gli allenamenti con l’obiettivo di migliorare i risultati della passata stagione.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Il 2026 rappresenta un anno simbolico per il Club Arezzo Volleyball Academy. La società celebra infatti i dieci anni dalla propria fondazione, un traguardo che coincide con un'altra importante conferma: la partecipazione al secondo campionato consecutivo di Serie B, testimonianza del percorso di crescita sportiva costruito negli anni e della solidità raggiunta sul campo. Proprio in questo momento così significativo, il Club Arezzo compie un ulteriore passo in avanti annunciando il nuovo assetto societario e la composizione del nuovo Consiglio Direttivo. Una scelta che nasce dalla volontà di accompagnare la crescita sportiva con un deciso rafforzamento dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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