Il capitano del Terranuova Traiana ha commentato la stagione appena conclusa definendola “fantastica” e ha espresso la speranza di ripartire con gli stessi risultati. Marini ha anche dichiarato di voler restare in squadra, evidenziando l’esperienza positiva vissuta quest’anno. La squadra ha concluso il campionato di Serie D con soddisfazione, e l’atmosfera tra i giocatori sembra mantenere un clima di fiducia in vista delle prossime sfide.

TERRANUOVA "Una stagione fantastica" è quella che si è appena conclusa per Alberto Marini, capitano del Terranuova Traiana. In biancorosso dal campionato di Eccellenza 2023-2024, Marini ha vissuto in prima persona la crescita del club valdarnese sotto gli ultimi anni a guida Becattini. Dalla conquista del trofeo regionale di Coppa Italia Dilettanti, alla vittoria dei playoff e degli spareggi nazionali, al ritorno in serie D con la salvezza ottenuta lo scorso anno ai playout fino allo storico sesto posto, con la permanenza in categoria raggiunta matematicamente con quattro giornate d’anticipo. "La stagione - ha spiegato - era partita un po’ in salita, come normale che fosse, perché abbiamo assistito ad un cambiamento importante all’interno del gruppo, però quando abbiamo iniziato ad ingranare è stato possibile raggiungere ottimi risultati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: il capitano biancorosso traccia un bilancio della stagione appena conclusa e guarda al futuro. "Spero di ripartire così». Marini: "Terranuova, annata fantastica: voglio restare»

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