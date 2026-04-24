Club Alpino Italiano eletto il nuovo Consiglio direttivo | rinnovate le cariche per il triennio

La sezione ferrarese del Club Alpino Italiano ha annunciato l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, che rimarrà in carica dal 2026 al 2028. La nomina delle nuove cariche è stata ufficializzata nelle ultime settimane, segnando il passaggio a un nuovo ciclo amministrativo per il club. La decisione riguarda l’intera struttura organizzativa locale, con l’obiettivo di guidare le attività e le iniziative della sezione nei prossimi tre anni.

La sezione ferrarese del Club Alpino Italiano ha rinnovato i propri organi direttivi per il triennio 2026-2028. Le elezioni hanno confermato Domenico Casellato alla guida della sezione. Insieme a lui sono stati eletti nel nuovo Consiglio Direttivo Claudio Simoni, Maurizio Poggioli, Daniele.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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