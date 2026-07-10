A Napoli, il cosiddetto “Campo largo” del centro-sinistra si è riunito questa settimana per discutere dei diritti dei lavoratori. La Legge Treu, che ha introdotto il precariato e modificato le tutele sul mercato del lavoro, è stata al centro del dibattito. La legge, approvata alcuni decenni fa, ha segnato un cambiamento nelle norme relative ai diritti dei lavoratori e alle modalità di assunzione.

Vediamo cosa dice la Legge Treu sul mercato del lavoro, che introdusse il precariato e lo smantellamento dei diritti. In settimana, a Napoli, il cosiddetto “Campo largo” del centro-sinistra si è ritrovato per parlare di diritti dei lavoratori. I leader Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni si sono fatti vedere uniti in favore delle telecamere. Tutto sommato potrebbero anche esserlo, ma da soli non basteranno per battere il centro-destra e dovranno allargare le alleanze verso destra. Leggi Renzi e Calenda. Il che significa litigiosità e scarse possibilità di arrivare a fine mandato. Una storia già vista più volte in passato. Ma a parte ciò,... 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Il centrosinistra parla di diritti sul lavoro, ma ha avviato il loro smantellamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ortona, il centrosinistra riparte dal lavoro: mozione su salari e diritti negli appalti comunaliA Ortona, il centrosinistra ha presentato una nuova mozione che riguarda i salari e i diritti nei contratti di appalto del comune.

Piana di Tauro: smantellamento tendopoli e crisi dei diritti abitativiNella piana di Tauro, si sta procedendo allo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando, con un decreto commissariale che stabilisce la...

Temi più discussi: Il fact-checking dei leader del centrosinistra a Sky; Centrosinistra, la Costituzione il perno del programma; Dopo Sala, caos primarie per il sindaco. I partiti di centrosinistra congelano tutto: Ne parliamo a settembre, prima le idee; Verso le Provinciali, la ricetta di Ugo Rossi per il centrosinistra: Autonomisti dentro e primarie per riconquistare le valli.

Uno dei leader del centrosinistra - @NFratoianni - è tornato a parlare di patrimoniale. Ma lo ha fatto con un video populista e fuorviante. In meno di due minuti e mezzo vediamo il perché. Il @Partito_Libdem pensa che in Italia la priorità sia abbassare le tasse. x.com

Primarie delle idee, i renziani avvisano il centrosinistra: Basta false partenzeAll'Acquario di Genova la kermesse organizzata da Italia Viva. Salis: Serve unità, la gara vera è vincere le elezioni ... ilsecoloxix.it

Sottosegretari, il centrosinistra: Pensiamo a rivolgerci alla Corte dei Conti. Dubbi sulla legittimità della nomina di FiglioliaConferenza stampa per spiegare la decisione che ha detto sì al referendum per la modifica dello Statuto della Regione ... corrieredellacalabria.it